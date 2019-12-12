2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta özel bir hastaneye getirilen 2.5 aylık kız bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bebeğin vücudunda darp izi bulan doktorlar durumu polise bildirdi. Hastanede yapılan araştırmada bebeği tedavi için getiren 3 kişi bulunamadı. Bebeği getirenlerin bulunduğu araçın plakasından yola çıkan polis Suriyeli Mohamad Abo Shaır ve Mohamad Jıhed Najjar'ı gözaltına aldı. Bebeğin annesi Dianna Najjar'ın evine giden ekipler, annenin kaçtığını tespit etti. Kadının bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Suriyeli bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.