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son dakika hareketliliği içerisinde: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 Aralık alış satış fiyatı

Güncel piyasalara bir yükseliş havası hakim olurken, altın fiyatlarına yönelik son dakika dalgalanması yaşanmaya da devam ediyor. Bu yönde, güncel bilgisi hafta ortasında da en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile beraber 12 Aralık 2019 Perşembe bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:38
Altın fiyatları son dakika hareketliliği içerisinde: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 Aralık alış satış fiyatı

Piyasalar için haftanın dördüncü işlem günü yaşanırken, hafta ortası itibari ile de genel anlamda yükseliş içerisinde. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli, yatırım eksenli gerçekleştiriliyor. Tam bu noktada da, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyreden alış satış fiyatlarının Aralık ortası itibariyle nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 12 Aralık 2019 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 12 Aralık 2019 Perşembe gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği içerisinde: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 Aralık alış satış fiyatı
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