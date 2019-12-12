Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu kadın sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:43Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 14:58
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şerife A, avukatı Ömer Yiğit Akçay, maktul Yaşar Kanık'ın oğlu Ali Kanık ve yakınları katıldı.