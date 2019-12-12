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birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu kadın sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 14:58
Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şerife A, avukatı Ömer Yiğit Akçay, maktul Yaşar Kanık'ın oğlu Ali Kanık ve yakınları katıldı.

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Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası
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