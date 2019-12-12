Antalya’da ‘kırmızı kod’ teyakkuzu

BUGÜN NELER OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlattığı "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarı Antalya için yapılmıştı. Kentte dün akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Denizde oluşan dev dalgalar yola kadar çıktı. Muratpaşa ilçesi 2216 sokakta yağış nedeniyle 1.5 metrelik göçük oluştu. Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve yıldırım düştü. Bir kişi yaralanırken evin camları kırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olası sel ve su baskınlarına anında müdahale etmek için teyakkuza geçti. İtfaiye Daire Başkanlığı tüm izinleri iptal ederken, izinde olan personel de göreve çağrıldı. Ekipler, 'kırmızı kod' uyarısının sona ereceği bugün saat 12.00'ye kadar teyakkuzda bekleyecek.