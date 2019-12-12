Aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Batuhan Aşlar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, olayın kazara yaşandığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan kendilerine gönderilen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Aşlar'ın müebbet hapse mahkum edilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatların ek süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

- Olay

Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde 2009 yılının kasım ayında Batuhan Aşlar yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlanmış, sürücü ağır yaralanmış, eşi Esra Aşlar ise hayatını kaybetmişti.

Bunun intihar girişimi olabileceği şüphesiyle yargılanan Batuhan Aşlar, 2011 yılında beraat etmiş ancak bu karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmuş, yüksek mahkeme davanın "kasten adam öldürme" kapsamında değerlendirilmesini istemişti.

Yeniden yargılanan sanık Batuhan Aşlar, 2014 yılında müebbet hapse mahkum edilerek tutuklanmıştı. İtirazların ardından Yargıtay'ın aynı dairesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve eksik evrakın tamamlanmasına hükmederek kararı bozmuştu.