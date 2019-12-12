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ASAÇorumgaz A.Ş’den 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili açıklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman açıklama yaptı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 16:59
ASAÇorumgaz A.Ş’den 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili açıklama

Osmancık ilçesinde bulunan Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını hatırlatan Kahraman, açıkyamasında şu ifadelere yer verdi;

KAZAN DAİRESİNE DOLAN GAZ YATAKHANELERE YAYILDI

"Olayın şirketimiz çağrı merkezine iletilmesi ile acil ekibimiz derhal olay yerine intikal ederek doğal gaz akışını kesmiş ve atık gazın oluşmasını engellemiştir. Yapılan ilk tespitte binanın ısınmasını sağlayan ve kaskad sistem olarak isimlendirilen cihazlardan birine ait bacanın dış ünitesinin harici bir müdahale sonucunda cihaz çıkışından ayrıldığı ve çalışmaya devam eden cihazın atık gazının kazan dairesine dolduğu sonrasında da kazan dairesi kapısı ve alt havalandırma boşluğundan öğrenci yatakhanelerine yayıldığı değerlendirilmiştir. Vak'aya savcılığımız el koymuş olup kesin sebep savcılık soruşturması sonucunda belirlenmiş olacaktır. Yaşanan olay nedeniyle şirketimiz adına üzüntülerimizi bildirir, tüm öğrencilerimize acil şifalar dileriz"

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ASAÇorumgaz A.Ş’den 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili açıklama
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