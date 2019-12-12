Asıl bunlar şaheser!

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan 'Komedyen' isimli eseri Türkiye'deki bazı belediyeleri harekete geçirdi. Yörelerine has lezzetleriyle sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar yoğun ilgi gördü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli lezzeti olan pastırmanın duvara bantlanmış fotoğrafını, resmi Twitter hesabından "Kayseri'de pastırma yemeyenler duvara muz asıp 120 bin dolar değer biçer. Mutfağı zengin şehir Kayseri'de sizleri pastırma yemeye bekliyoruz. Senin değerin parayla ölçülmez" ifadeleriyle paylaştı.

Aynı yöntemle hamsi fotoğrafı paylaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise fotoğrafın altına "Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur." notunu düştü. Biberiyle meşhur Şanlıurfa'da da Büyükşehir Belediyesi "Değeri paha biçilemez sanat eserimiz" notuyla kırmızıbiber fotoğrafı paylaştı. Duvara bantlanmış badem içi fotoğrafı paylaşan Datça Belediyesi ise "Besleyici değeri daha yüksek olmasına rağmen biz Datçalılar çok daha makul rakamlar talep ediyoruz" ifadesini kullandı. Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ise muz yerine kayısı kullanarak "Paha biçilemeyecek değerdeki altın kayısımız" ifadesiyle bir göndermede bulundu.



120 BİN DOLAR ÖDEYEN ÇİFT: HİÇ PİŞMAN DEĞİLİZ

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' adı verilen 'Duvara bantlanmış muz' eserini 120 bin dolar ödeyerek dünya gündemine oturan çift konuştu. Miami'de yaşayan Billy ve Beatrice Cox çifti, Page Six'e yaptıkları açıklamada kararlarını savundu. Billy Cox, "Risk aldığımızı biliyorduk ama nihayetinde Cattelan'ın muzunun ikonik bir tarihi nesne olacağını hissediyoruz. Hiç pişman değiliz" dedi. DIŞ HABERLER

BUGÜN NELER OLDU