Çikolatanın kapağı öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Keçiören'deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören 6 yaşındaki Mert Yağız Köksal, önceki gün sabah saatlerinde teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Çocuk, daha sonra okulun karşı tarafında bulunan sağlık merkezine götürdü. Mert, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Mert'in sınıfında eğitim öğretime 2 gün ara verildi. Yediği şırınga çikolatanın boğazına kaçan Mert'in otopsisinde plastik çikolata kapağı çıktı. Şırınga çikolatanın faturalarmış ürünler arasında yer almadığı, kaçak olarak satıldığı belirlendi.Öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, okul yöneticilerini görevden uzaklaştırdı, kantin işletmesinin sözleşmesini ise feshetti.