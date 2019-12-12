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Çöp deposunda bebek cesedi bulundu

'de çöp deposu içerisinde bebek cesedi bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 16:44
Çöp deposunda bebek cesedi bulundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi çöp deposunda öğle saatlerinde çalışma yapan görevliler, çöplerin içerisinde bir bebek cesedi olduğunu fark etti. Görevliler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen çok sayıda polis, cesetle ilgili inceleme başlattı. Bir sokak hayvanı tarafından eşelenerek ortaya çıkarıldığı tahmin edilen ve çöplerin arasından çırakılan bebeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, cesetle ile ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlattı.

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Çöp deposunda bebek cesedi bulundu
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