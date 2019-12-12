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hutbesi yayınlandı! konusu nedir? İşte detaylar…

Her haftanın son günü İşleri Başkanlığı’nın kaleme aldığı hutbe Müslüman vatandaşların okumasına sunuldu. Her hafta inananlara bilgi, öğüt ve tavsiyeler veren yazının bugünkü konusu vatandaşlar tarafından namaz ibadetleri sonrası okumak için merakla araştırılıyor. Haftanın bu önemli gününde vatandaşlar, Hutbesini okumak için arama motorlarında yoğun olarak 6 Aralık konusu nedir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Diyanet 6 Aralık Cuma hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 01:17
Cuma hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…
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Cuma hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…
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