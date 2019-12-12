Dev canavarı böyle taşıdı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, 2 metre uzunluğunda 38.5 kilo ağırlığında yakaladığı balığı taşıdığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, ilçede bulunan Bahçecik Barajı'nda yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Murat Ülger, yakaladığı yayın balığı ile barajın kıyısında fotoğraf çekindi.

Yakaladığı balığı sırtına alarak aracına götüren Murat Ülger'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı. Fotoğraflar kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi.

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