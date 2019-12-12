Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Dev canavarı böyle taşıdı

Dev canavarı böyle taşıdı

Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan yaklaşık 2 metre uzunluğunda 38.5 kilo ağırlığında balık yakaladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:45

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, 2 metre uzunluğunda 38.5 kilo ağırlığında yakaladığı balığı taşıdığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, ilçede bulunan Bahçecik Barajı'nda yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Murat Ülger, yakaladığı yayın balığı ile barajın kıyısında fotoğraf çekindi.
Yakaladığı balığı sırtına alarak aracına götüren Murat Ülger'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı. Fotoğraflar kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev canavarı böyle taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN