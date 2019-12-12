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En son nerede deprem oldu? ve Kandilli Rasathanesi 12 Aralık

Sismik olarak oldukça aktif bir ülke olan Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır. Dolayısıyla, kuzey güney, doğu batı ayırt etmekizin çeşitli zamanlarda irili ufaklı birçok sarsıntı meydana gelmektedir. Geçtiğimiz gün, Balıkesir'de yaşanan 5.0 şiddetindeki sarsıntının ardından da bu sabah Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hâl böyle olunca da 'En son nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Haberimizden, ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgileri ile hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 11:35
En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 12 Aralık

Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir ülkedir ve hem Avrasya levhası, hem de Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer almaktadır. Ayrıca; kendi sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Hatları yanal atılımlarla gerçekleşirken, Batı Anadolu Fay Hattı ise normal faylarla gerçekleşerek Ege'nin genişlemesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla,her an birçok irili ufaklı sarsıntı meydana gelmektedir. Bu depremler de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak aktarılmaktadır. Peki, en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER 12 ARALIK

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddeti (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 12 Aralık
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