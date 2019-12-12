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Eşine ‘Öyle park edilmez’ dedi, kendisi aracı devirdi

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Eşine ‘Öyle park edilmez’ dedi, kendisi aracı devirdi
İstanbul Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın aracı yeniden park etmek isterken gaz yerine pedalı ile frene basınca park halindeki araçlara çarpıp cipini devirdi. Merdivenköy Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında yaşanan talihsiz kazada aracın yan yatmasıyla birlikte sıkışan sürücü Akın çevredeki vatandaşların yarıdımyıl adışarıya çıkarıldı. Akın, hastaneye kaldırılırken itfaiye ekiplerinin yardımı ile araç çekici ile kaldırılarak götürüldü. Görgü şahitlerinden biri, "Araç otomatik vites. Gaza basmış. Panik yapınca da kaza yapmış. Bu kaza nasıl oldu inanılır gibi değil" dedi.
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Eşine ‘Öyle park edilmez’ dedi, kendisi aracı devirdi
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