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aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi

Samsun'da bir koca, satılmasına karşı çıktığı otomobili benzin dökerek yaktı, videosunu da çekip ona gönderdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 11:25
Eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi Ataköy Köprüsü yakını Polatlı Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden ve Atakum ilçesinde çocuk kreşi işleten Muharrem K.(40) ile 10 yıllık eşi 2 çocuk annesi olan ve İlkadım ilçesinde çocuk kreşi sahibi Hatun K.(35) şiddetli geçimsizlik yaşadılar. İddiaya göre, Muharrem K., eşi Hatun K.'nin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Hatun K.'nin aracı satmasına karşı çıkarak ruhsatını saklaması üzerine Muharrem K., eşine aracı yakacağını söyleyip 55 EY 546 plakalı otomobili park yerinden alıp evin yanından ayrıldı.

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Eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi
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