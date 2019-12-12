PSG GALATASARAY MAÇ ÖZETİ! Galatasaray, Neymarlı Mbappeli PSG karşısında tutunamadı...

Dün gece maçı izlemeyenler, özeti takip edemeyenler için özel hazırladığımız bu haberde PSG - Galatasaray maçının tüm detaylarını bulabilirsiniz. Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan PSG'nin hücum silahları Galatasaray'ın fişini çekti ve temsilcimiz Avrupa sahnesinden indi. Galatasaray maça kalede Muslera; savunmada Mariano, Donk, Nzonzi, Marcao, Nagatomo; orta sahada Lemina, Seri, Ömer Bayram, Belhanda ileride ise Emre Mor ilk 11'i ile başladı. Fatih Terim'in yenilen gollerden sonra çok sinirlendiği görüldü! İşte PSG Galatasaray maç özeti!