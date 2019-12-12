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PSG MAÇ ÖZETİ! Galatasaray, Neymarlı Mbappeli PSG karşısında tutunamadı...

Türkiye'yi bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden , dün akşam Fransa'da Avrupa defterini kapattı. de futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Maça iyi başlayan Galatasaray ilk 30 dakika kalesini gole kapatmayı başarsa da dünya yıldızlarına sahip galibiyeti 5 golle aldı. 32. dakikada perdeyi Arjantinli yıldız İcardi açarkan 35. dakikada Sarabia farkı ikiye çıkardı. 46. dakikada Neymar, 63. dakikada Mbappe ile 4-0'ı bulan PSG iyice rahatlarken maçın son golünü de 84. dakikada penaltıdan Edinson Cavani attı! İşte PSG Galatasaray maç sonucu maç özeti!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:13
PSG GALATASARAY MAÇ ÖZETİ! Galatasaray, Neymarlı Mbappeli PSG karşısında tutunamadı...

Dün gece maçı izlemeyenler, özeti takip edemeyenler için özel hazırladığımız bu haberde PSG - Galatasaray maçının tüm detaylarını bulabilirsiniz. Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan PSG'nin hücum silahları Galatasaray'ın fişini çekti ve temsilcimiz Avrupa sahnesinden indi. Galatasaray maça kalede Muslera; savunmada Mariano, Donk, Nzonzi, Marcao, Nagatomo; orta sahada Lemina, Seri, Ömer Bayram, Belhanda ileride ise Emre Mor ilk 11'i ile başladı. Fatih Terim'in yenilen gollerden sonra çok sinirlendiği görüldü! İşte PSG Galatasaray maç özeti!

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PSG GALATASARAY MAÇ ÖZETİ! Galatasaray, Neymarlı Mbappeli PSG karşısında tutunamadı...
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