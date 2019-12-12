Getafe 3 - 0 Krasnodar (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi C grubu 6. ve son maçında Getafe evinde Krasnodar'ı 3-0'lık skorla mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga ekibi Getafe'ye 3 puanı getiren gollere 76. dakikada Cabrera, 78. dakikada Jorge Molina ve 86. dakikada Kenedy ile imza attı. Krasnodar'da ise Martynovich karşılaşmanın 88. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İspanyol Getafe, maçın bu şekilde sonuçlanmasıyla puanını12'ye yüksletti. Grubunda 2. sıraya yerleşen İspanyol takım 32 turuna adını yazdırdı.