Hac kayıtları için son gün! 2020 Hac başvurusu nasıl yapılır, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Maddi durumu yeterli olan vatandaşlar için farz kılınan bu ibadet ile ilgili olarak Hac kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Şeklinde araştırmalar sürüyor. Müslümanlar tarafından kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği ibadet için binlerce vatandaş ön kayıtlarını yaptırdı. Peki, Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Hac kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuraları bu yıl 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 HAC KONTENJANI NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik."

HAC KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Kasım'da başlayan 2020 hac kayıtları; 13 Aralık'ta sona erecek.

"İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımız "www.hac.gov.tr" adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkanı tanınmaktadır. Ön kayıtların 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecektir..

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2019 yılı haccı için çekilen kuraya katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

2- Kaydı yenilenen hacı adaylarından; sistemde kayıtlı konaklama türü, il, ilçe, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, bu değişiklikleri Başkanlığımız "www.hac.gov.tr" adresinde yayınlanacak olan ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya ilgili müftülüklerden yapabileceklerdir.

3- Kaydı yenilenen hacı adaylarından, sistemde kayıtlı kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler veya birlikte kura birlikteliği oluşturmak isteyenler ilgili müftülüklere giderek işlemlerini yaptırabileceklerdir.