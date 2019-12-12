İki tarihi eser daha yolda

TBMM Genel Kurulu'nda partisinin bütçesi görüşülürken milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, şunları söyledi:

İKİ TARİHİ ESER DAHA GELİYOR: Şanlıurfa Müzesi koleksiyonundaki eserlerle de benzerliği göze çarpan iki adet boğa tarafından çekilen araba modeli ile Isparta Müzesi'nde bulunan ve Roma Dönemi'ne ait 5 parça halinde tespit edilmiş, Sidamara tipi bir lahde ait iki kayıp parçası kısa sürede Londra Büyükelçiliğimize teslim edilecek. 2020'nin başında Türkiye'ye getirilecek. 2004-2019 yılları arasında toplam 4 bin 437 adet kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı.

2020'DE HİZMETE GİRECEK: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve kampüsü 2020'de hizmete açılacak.

TURİZMDE HEDEF 75 MİLYON: Turizmde 2023 hedefini, 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri. Bu hedef için politika değişikliğine gittik. Önümüzdeki yıldan itibaren tanıtım bütçemiz 180 milyon dolara çıkıyor. 2023'e kadar bu rakam 220 milyon dolara çıkıyor. Bu oyunu oynayacaksak bu şekilde oynayacağız.

12 AY ARALIKSIZ TURİZM: Ürün çeşitliliğine giderek kültür, sanat, arkeoloji, gastronomi, din, spor, doğa, sağlık, eğlence alışveriş, kongre, cruise gibi farklı ürünleri ön plana çıkaracağız. Bu faaliyetler, sezonun uzaması ve 12 aya yayılması açısından da çok önemli. Uzak Doğu ve Pasifik Bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi ülkelere odaklanacağız.

YENİKAPI'YA CRUISE PORT: Önümüzdeki Haziran sonuna kadar Yenikapı'da yeni cruise port ihalesi yapılacak. 2022'de tamamlanmasını planlıyoruz.

İÇERİĞE BAKMAYIZ: Kitaplara bandrol verilmesi konusunda bizi eleştiriyor. Bakanlığımız kitap içeriklerini denetlemiyor. Toplumumuzun rahatsız olduğu söz konusu eserlere yönelik kanuni bir yaptırım için vatandaşlarımızın Bakanlığımıza değil savcılığa başvurması gerekmektedir.



TÜRK DİZİLERİNE DESTEK

Bakan Ersoy, Türk dizileri için ise şöyle konuştu: 150'den fazla ülkede büyük ilgiyle takip edilen ve ihracatta dünyada Amerika'dan sonra 2'nci sırada yer alan dizileri destekleyeceğiz. Ülkemizin ve kültürümüzün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki dizi filmlerin üretimini teşvik edeceğiz.

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