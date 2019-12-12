İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Yarın hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte BEDAŞ planlı kesinti programı...

İstanbul'da Esenyurt, Esenkent ve Bahçeşehir ilçelerinin bulunduğu bölgelerden gelen anlık elektrik kesintisi haberlerinin ardından bu bölgelerde bulunan vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? şeklinde sorularla araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Öte yandan Elektrik dağıtımı görevi üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 ve 13 Aralık BEDAŞ planlı kesinti programı ve diğer tüm detaylar...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? BEDAŞ PLANLI KESİNTİ LİSTESİ...

İstanbul'da yer alan ilçelerde meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin BEDAŞ planlı kesinti listesi verileriyle detaylı bilgiler alabilirsiniz

İşte detaylar;