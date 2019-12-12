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Son dakika haberi: 'a ne zaman kar yağacak? Prof. Dr. Hüseyin Toros'dan kar yağışı açıklaması

İstanbullular dikkat! 'a kar yağacak mı? Milyonlarca İstanbullu bu sene karın yağıp yağmayacağını merak ediyor. İstanbul geçen yıl mevsimin ilk karı bugün düşmüştü. Lapa lapa kar yağışının görüntülendiği yerlerde bugün güneşli havanın keyfini çıkaranlar vardı. Prof. Dr. Hüseyin Toros, ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak'' sorusuna cevap verdi. Geçtiğimiz sene Aralık ayında İstanbul'da kar yağışı gerçeklemişti. Bu sene henüz kar yağışı gerçekleşmedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 16:21
Son dakika haberi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Prof. Dr. Hüseyin Toros'dan kar yağışı açıklaması

Geçen yıl 12 Aralık'ta lapa lapa kar yağarken bu yıl 'da hava 9 derece ve güneşli seyretti. Geçen yıl, lapa lapa kar yağışının görüntülendiği insanların yürümekte dahi zorlandığı Beylikdüzü metrobüs üst geçidinde bugün güneşli hava altında yürüyenler görüntülendi.

"90'LI YILLARDA SUSUZ DÖNEMİ YAŞAYANLARI KASIM AYININ VE BU AYIN YAĞIŞSIZ GEÇMESİ KORKUTUYOR"

İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 9 yılın en sıcak ve kurak aylar olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz Kasım ayı çok sıcak ve kurak geçti. 2010 yılı sonrası en sıcak ve kurak ay olarak tarihe geçti. Türkiye genelinde de bu şekilde. 90'lı yıllarda susuz dönemi yaşayanları kasım ayının ve bu ayın yağışsız geçmesi korkutuyor. İstanbul'da yağan yağışların yüzde 15'i Aralık ayında yağıyor. Yüzde 12'si de Kasım ayında yağıyor. Yani İstanbul'a yıl boyunca yağması gereken yağışın çeyreği kasım ve aralık ayında yağıyor. Ancak bu yıl bunu göremiyoruz. Şu an günlük güneşlik bir hava var. Gömlekle dolaşan insanları görüyoruz. Halbuki bu tarihlerde insanların mont içinde soğukla karşı kaşıya kalması gerekiyordu"

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Son dakika haberi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Prof. Dr. Hüseyin Toros'dan kar yağışı açıklaması
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