Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildi

Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildi

'nın Beyşehir ilçesinde bir kargo aracında yapılan aramada izin belgesiz üretilen toplam 173 av tüfeği ele geçirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 00:43
Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya karayolu Bayındır mevkiinde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada M.Y.'ye ait 101 yarı otomatik av tüfeği, F.M.T.'ye ait 60 pompalı av tüfeği, M.Y.'ye ait 4 av tüfeği, S.Ö.'ye ait 8 yarı otomatik av tüfeği olmak üzere toplam 173 adet izin belgesiz olarak ürelitmiş av tüfeği ile 65 av tüfeği dipçiği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine el konulurken, silah sahipleri hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN