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Kıbrıslı Türkten yeni denemesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüzerek feribot çekip adını Dünya Rekorlar Kitabı’na yazdıran Kıbrıslı Türk , dünyada ilk olacak yeni bir rekor denemesi yapacağını duyurdu. Karabetça, bu kez de 168 grostonluk, 18 katlı, 350 metre uzunluğundaki dev cruise gemisini Türk halkının duası ile Ağustos-Eylül ayı içerisinde çekerek Guinness Rekorlar Kitabına gireceğini söyledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 17:55
Kıbrıslı Türkten yeni dünya rekoru denemesi

Geçtiğimiz Eylül ayında Amerika'da düzenlenen 50'nci Dünya ASCA Koç Klinik Organizasyonu'na katılarak 13 bin 813 tonluk feribotu çekerek rekorlar kitabına girmeyi başaran Mert Karabetça, 168 grostonluk dev gemiyi çekeceğini duyurdu.

BU KEZ SIRADA CRUISE VAR

Girne'de yaptığı toplantıda Konuşan Karabetça, 168 grostonluk, 18 katlı, 350 metre uzunluğundaki dev cruise gemisini Türk halkının duası ile Ağustos-Eylül ayı içerisinde Guinness Rekorlar Kitabı ekiplerinin gözetiminde Türkün gücünü dünyaya göstererek çekeceğini söyledi.

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Kıbrıslı Türkten yeni dünya rekoru denemesi
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