İzmir'de korkunç olay! Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu, yürekler ağza geldi

Edinilen bilgiye göre olay Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Marketten alışveriş yapan 5 yaşındaki Ayşenur Anlazuk, ağabeyiyle birlikte marketten çıkarak yolun karşısına geçmek istedi. Küçük Ayşenur bir anda yola fırladı. Yoldan geçen aracın sürücüsü son anda kendisini fark edip hızını düşürmesine rağmen küçük çocuğa çarpmaktan kendisini kurtaramadı. Aracın kendisine çarpmasıyla yere düşen minik Ayşenur, kısa süre sonra ayağa kalkarak olayın şokunu yaşadı. Ayşenur'a çarpan araç sürücüsü, otomobilden inerek küçük kıza yardım etti. Minik Ayşenur kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAZAYI KAYDETTİ

Yüreklerin ağza geldiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Küçük çocuğun marketten çıkışı ve yola fırlama anı, aracın kendisine çarpması saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.