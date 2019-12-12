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'de korkunç olay! ölümden kıl payı kurtuldu, yürekler ağza geldi

'in Bayraklı ilçesinde bir çocuk, marketten alışveriş yapıp çıktıktan sonra aniden yola fırladı. Yoldan geçen aracın çarpması sonucu yere düşen çocuk şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, yürekleri ağza geldi.Minik Ayşenur'un babası İbrahim Anlazuk yaptığı açıklamada, "Dün burada benim kızıma çarptı araba. Araçlar, belediye otobüsleri çok hızlı geçiyor. Kızımın durumu çok iyi şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Herkesin başına gelebilir burada bu tarz sıkıntılar. Çocuğum bir saniye önce ya da sonra karşıya geçseydi çok büyük tehlike oluşturabilirdi. Buraya kesinlikle bir kasis istiyoruz" sözlerine yer verdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 11:39
İzmir'de korkunç olay! Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu, yürekler ağza geldi

Edinilen bilgiye göre olay Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Marketten alışveriş yapan 5 yaşındaki Ayşenur Anlazuk, ağabeyiyle birlikte marketten çıkarak yolun karşısına geçmek istedi. Küçük Ayşenur bir anda yola fırladı. Yoldan geçen aracın sürücüsü son anda kendisini fark edip hızını düşürmesine rağmen küçük çocuğa çarpmaktan kendisini kurtaramadı. Aracın kendisine çarpmasıyla yere düşen minik Ayşenur, kısa süre sonra ayağa kalkarak olayın şokunu yaşadı. Ayşenur'a çarpan araç sürücüsü, otomobilden inerek küçük kıza yardım etti. Minik Ayşenur kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAZAYI KAYDETTİ

Yüreklerin ağza geldiği anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Küçük çocuğun marketten çıkışı ve yola fırlama anı, aracın kendisine çarpması saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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İzmir'de korkunç olay! Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu, yürekler ağza geldi
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