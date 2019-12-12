Kuyumcu soyguncusu zevk için yaptık

Şüpheliler, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin 'Neden yaptınız sorusuna Zevk için yaptık cevabını verdi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salı günü Reyhan Mahallesi Hoşgör Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanının soyulmasıyla ilgili çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, geldikleri kuyumcu dükkanında şüphelilerden birinin eğilip, diğerinin de sırtına çıkarak kepenklerin üstünde açık olan pencereden girdiğini belirledi. Şüphelilerin M.G., S.A. ve M.K. olduğu tespit edildi. M.G.'nin 21, S.A.'nın 17 ve M.K.'nin 6 suç kaydı bulunduğunu tespit eden ekipler, gece saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, çaldıkları 6 altın kolye, 3 yüzük, 122 kolye ucu, 35 çift küpe ile 17 gümüş küpe ve bileklik ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyet çıkışında gazetecilerin, Neden yaptınız sorusuna Zevk için yaptık cevabını verdi.

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