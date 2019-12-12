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Lüks rezidansta bavul cinayeti... Bavul içinde kadın cesedi bulundu

'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu. 'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:25
Lüks rezidansta bavul cinayeti... Bavul içinde kadın cesedi bulundu

Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) , sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavuluiki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu.

CESET ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi

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Lüks rezidansta bavul cinayeti... Bavul içinde kadın cesedi bulundu
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