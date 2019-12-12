Mermilerden kurtuldu ‘çocuğunu düşün’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Bartın'da, şiddet gördüğü dini nikahlı eşi Recai Bozkurt'u terk eden Sevgi Ö., çocuğunu da alıp Bolu'da yaşayan ailesinin yanına döndü. Eşinin geri döndürmek isteyen Bozkurt, olumsuz yanıt alınca önceki gün Bartın'dan Akşam saatlerinde otomobille Köroğlu mahallesinde eşini takip eden Bozkurt, yanına yaklaşarak tüfekle 3 el ateş etti.Karanlıkta şans eseri mermilerin isabet etmediği genç kadın, ölümden döndü. Silah sesleri üzerine vatandaşlar evlerinden fırlayınca, Recai Bozkurt kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler genç kadının ilk ifadesini aldı. Bu sırada kendisini kurşun yağmuruna tutan eşiyle telefonda konuşan Sevgi Ö., "Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Zararına olur. Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız" diyerek, olay yerine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna edemeyince de "Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Polis, kaçan saldırganı arıyor. SABAH