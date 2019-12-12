Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak ile kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 12 Aralık

İç ve Doğu Anadolu'da kar yağışı, Batı'da sağanak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'nın bulunduğu iller için yağış uyarısı verilirken; İç Anadolu ile Doğu Anadolu için de kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ortasına yaklaştığımız şu günlerde, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi; özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Hâl böyle olunca da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı, sabah saatlerinde dışarı çıkılmadan önce en çok yanıtı arananlar arasında öne çıkıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için yağmur ve sağanak, İç kesimler ve Doğu anadolu'daki çeşitli iller içinse yer yer kar yağışı uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? 12 ARALIK

Haberimizin detaylarından, 12 Aralık 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; sağanak ve kar yağışı görülecek illerin sıcaklık değerlerini öğrenebilirsiniz.