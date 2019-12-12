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Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!
Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!
Cuma günü anlamı ve önemiyle inananlara huzur ve sevinç duyguları yaşatırken diğer yandan ibadet edecek olmanın mutluluğu müslümanları çevresinde bulunan diğer mümin dostlarıyla paylaşarak dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiriyor. Her hafta olduğu üzere bugün de bu özel günde İslam dinine inanların öğle ezanını müteakip kılınacak namaz dolayısıyla camileri dolduracak ve ellerini dualar etmek için semaya kaldıracak. Öte yandan vatandaşlar, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur? sorusuyla arama motorlarındaki yoğun araştırmalarını sürdürerek bilgi edinmeye çalışılıyor. Siz değerli okurlarımız için derlediğimiz içerikte Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisi ile abdest alınışı detaylarıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı...
Giriş Tarihi: 13.12.2019 00:46Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 00:49