Müge Anlı'daki esrarengiz Mehmet Muharrem Elbay olayından son dakika haberi: Polise posta yoluyla gelen ihbar mektubu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 'ikinci Palu ailesi' olarak değerlendirilen Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine gidilmeye bugün de devam edilirken; canlı yayında şoke eden birçok son dakika detayı da ekranları başında programı takip eden milyonlarla paylaşıldı. Zira, Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması, hâlâ gizemini koruyor. Bilindiği gibi, açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu. Bu da, akıllara 'ikinci bir Palu ailesi vakası mı?' sorusunu getirmişti.

POLİSE POSTA YOLUYLA GELEN İHBAR MEKTUBU...

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, polise posta yoluyla gelen bir ihbar olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları yayına taşıdı. Anlı, gelen mektubun detaylarını paylaşırken; bunun hedef şaşırtma amacı taşıyabileceğini de aktardı. Öte yandan, Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den kardeşinin iddialarına sert bir yanıt geldi.

İşte, 12 Aralık Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;