Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet’e göre 2020 ilk oruç tarihi ne zaman? İşte bilgiler!

11 ayın sultanı ramazanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yeni yıla az kalmışken vatandaşlar 2020 yılı takvimini merak ediyorlar. Miladi ve Hicri Takvim arasında 10 günlük fark olduğu için 2020 yılında ramazan 10 gün erken başlayacak. Oruç ayı olarak da bilinen Ramazan ayı ve bayramı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte 2020 Ramazan ayı ve bayramı tarihi!

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.