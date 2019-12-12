Samsun'da imam nikahlı eşini dolandıran Özbek kadın Ümraniye'de yakalandı

Samsun'da geçen ay yaşanan olayda, Özbekistan uyruklu Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva, Turgut Aydın ile tanışmış ve imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya başlamıştı. Özbek gelin kısa bir süre birlikte yaşadıktan sonra Aydın'ın kendisine aldığı altınları ve evde bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı. İmam nikahlı eşini toplam 50 bin lira dolandıran Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva'nın fotoğrafını haberlerde görerek tanıyan Ömer Akyasan, arkadaşı Adem Uzun ile birlikte plan yaptıktan sonra Özbek gelin ile buluşma gerçekleştirdi. Akyasan Özbek gelin ile Ümraniye'de bir kafede buluştuğu sırada dışarıda bekleyen Adem Uzun durumu polise anlattı. Kafenin önüne gelen polis ekipleri, Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva kimlik kontrolü yaptıktan sonra gözaltına aldı.