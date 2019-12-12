‘Şimdiki hayalim Avrupa Şampiyonası’

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Gençler Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 1. olarak Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren 22 yaşındaki Kerim Boyraz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i makamında ziyaret etti. 39 ülkeden 500 sporcunun katıldığı şampiyonada atletik fizik sıkletinde birinci olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Kerim Boyraz, "Şimdi hedefimde mayıs ayında İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası var. Bu şampiyonada da 1.'lik kürsüsüne çıkarak dünya şampiyonluğu unvanıma Avrupa şampiyonluğunu da eklemek istiyorum" dedi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de, Kerim Boyraz'ı tebrik ederek "Bireysel sporculara daha çok destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.