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nedir? Nerelerde satılır? Şırınga şeklinde çikolatanın ölümcül tehlikesi var mı?

'nın Keçiören ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi iddiaya göre, şırınga şeklinde çikolatayı yemesi ölümüne sebep oldu. Çikolatayı yediği anda fenalaşan ve nefes alamayan minik Yağız’a acil müdahale yapılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yağız için Başsavcılıktan açıklama geldi. Bu olayın ardından vatandaşlar hakkında detaylı araştırmaya girişti. Peki ? Tehlikeli mi? nerede satılır?

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 09:10
Şırınga çikolata nedir? Nerelerde satılır? Şırınga şeklinde çikolatanın ölümcül tehlikesi var mı?

Ankara Keçiören'de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören Mert Yağız Köksal'ın ölümü aileyi yasa boğdu. İlkokul öğrencisi okulun kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yemesi sonucunda hayatını kaybetti. Henüz 7 yaşında olan ve erken yaşta hayata gözlerini yuman çocuğa ilk müdahaleyi okul görevlileri yapmıştı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamada, ilkokul öğrencisinin ölümüyle ilgili başlattıkları soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Peki Şırınga çikolata nedir? Şırınga çikolata nerede satılır?

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEREDE SATILIR? TEHLİKELİ Mİ?TEHLİKELİ Mİ?

Şırınga çikolata çeşitli marketlerde satılmaktadır. Aynı zamanda Şırınga çikolatanın özellikle okul kantininde satıldığı belirtiliyor.

ŞIRINGA ÇİKOLATA MARKASI NE?

Net bir marka bilgisi olmamakla birlikte Şırınga Çikolata'yı birçok marka üretiyor

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Bakanlık, ayrıca öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi.

Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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