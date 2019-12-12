Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Depremin şiddeti belli oldu...

Ajansların geçtiği son dakika haberine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bilgilerine göre saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında ve deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ!

Deprem hem İzmir hem Yunanistan hem Çanakkale hem de Balıkesir gibi yerlerde de hissedildi. Vatandaşlar deprem konusunda yaşadıklarını sosyal medya üzerinden dile getirdiler. Aşağıdaki link üzerinden son depremler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz! Ayrıntılı bilgiler geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

İŞTE SON DEPREMLER!