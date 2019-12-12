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Son dakika haberi: canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Mehmet Muharrem Elbay olayında çarpıcı detaylar

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te her bir detayı günbegün ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine gidilirken; canlı yayında birçok son dakika detayı ortaya çıkartıldı. Kızı Fatma Bozkurt'u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynep Ergül, dünden bu yana Türkiye'nin konuştuğu isimlerden birisi durumunda. Zira, Zeynep Ergül, eşinin evlerinin bahçesine ektiği keneviri marul sandığını söyleyerek, ekranların başında olan milyonları şaşkına çevirmişti. Programın bugünkü canlı yayınına bağlanan Zeynep Ergül'ün kızları, anneleri hakkında oldukça ilginç iddialar ortaya attı. Zeynep Hanım, kızlarının iddiaları karşısında adeta dondu kaldı. Öte yandan, Zeynep Hanım'ın itirafları ve Müge Anlı'ya ulaşan birçok kişinin söyledikleri neticesinde, 'İkinci Palu Vakası mı?' sorusu akıllara geldi. İşte, 11 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:22
Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Mehmet Muharrem Elbay olayında çarpıcı detaylar

ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar çözüme kavuşturulurken, faili meçhul cinayetler de aydınlatılmaya devam ediyor. 11 Aralık 2019 Çarşamba günü ekranlara gelen programda, Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine gidilmeye devam edildi ve milyonları ekran başına kilitleyen birçok son dakika detayı ortaya çıkartıldı. Öyle ki, Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili bugün ortaya atılan iddialar ve Müge Anlı'ya ulaşan kişilerin anlattıkları neticesinde akıllara 'İkinci bir Palu vakası mı yaşanıyor?' sorusu geldi. Bilindiği gibi, Zeynep Ergül, kızı Fatma Bozkurt'u aramak için programa katılmıştı. Tatlı Sert ekibi genç kıza ulaşmış ve eve dönmeyeceği yanıtıyla karşı karşıya kalmıştı.

MÜGE ANLI'DA İKİNCİ PALU VAKASI MI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Zeynep Hanım'ın kızları yayına bağlandı ve anneleriyle görüşmek istemediklerini söyledi. Kızlar, anneleriyle görüşmek istememe sebeplerini de sıralarken; kaçakçılıktan engelli raporu almaya kadar karşılaştıkları durumları teker teker aktardılar. Programın en can alıcı yeri ise, Zeynep Ergül'ün itirafları ve Müge Anlı'nın, kendisine ulaşan kişilerin söylediklerini canlı yayında anlatması idi.

İşte, 11 Aralık Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar ve akıllara Palu ailesini getiren kan donduran son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Mehmet Muharrem Elbay olayında çarpıcı detaylar
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