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haberi: Şırınga şeklindeki çikolatayı yedikten sonra ölen 'ı sağlık ocağına yetiştiren görevli konuştu!

Okul kantininde şırınga şeklinde çikolatayı yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 'ı sağlık ocağına yetiştiren görevliden açıklaması geldi! Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim hayatına devam eden 7 yaşındaki Mert, kantinde satılan şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yedikten sonra bir anda fenalaştı, dudakları simsiyah olan talihsiz çocuk önce sağlık ocağına sonra da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saatler 09:10'u gösterdiğinde Mert Yağız hayatını kaybetmişti. Cevapsız sorulara bir yenisi daha eklendi; işte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 10:09
Son dakika haberi: Şırınga şeklindeki çikolatayı yedikten sonra ölen Mert Yağız Köksal'ı sağlık ocağına yetiştiren görevli konuştu!

'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Köksal ailesinin çocukları Mert Yağız'ın ölüm nedeninin şırınga şeklinde satılan sıvı çikolata olduğu iddia edildi! Mert'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken nefes borusuna şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçtığı iddia ediliyor. Ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belli olacak. Elim olaydan sonra Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu yönetimi açığa alınırken okul kantini mühürlendi, kantin işletmecisi de gözaltına alındı daha sonra serbest kaldı. ifadesi: Mert'i sağlık ocağına yetiştiren Sıddık ismindeki görevli ise o anları anlattı...

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Son dakika haberi: Şırınga şeklindeki çikolatayı yedikten sonra ölen Mert Yağız Köksal'ı sağlık ocağına yetiştiren görevli konuştu!
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