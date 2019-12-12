Son dakika haberi: Şırınga şeklindeki çikolatayı yedikten sonra ölen Mert Yağız Köksal'ı sağlık ocağına yetiştiren görevli konuştu!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Köksal ailesinin çocukları Mert Yağız'ın ölüm nedeninin şırınga şeklinde satılan sıvı çikolata olduğu iddia edildi! Mert'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken nefes borusuna şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçtığı iddia ediliyor. Ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belli olacak. Elim olaydan sonra Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu yönetimi açığa alınırken okul kantini mühürlendi, kantin işletmecisi de gözaltına alındı daha sonra serbest kaldı. Son dakika ifadesi: Mert'i sağlık ocağına yetiştiren Sıddık ismindeki görevli ise o anları anlattı...