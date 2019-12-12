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sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı BURADA…

İdaresi tarafında her haftanın Perşembe günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirliyor. Geçtiğimiz çekilişte de kazandırmaya devam eden idare bugün çekilen sonuçlarını da duyurdu. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte 12 Aralık MPİ sonuçları ile bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 23:59
Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Aralık Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı BURADA…

Şans oyunu severler tarafından merak edilen her haftanın Perşembe günlerinde çekilen Süper Loto sonuçları açıklandı. Her çekilişte büyük ödülün yanı sıra pek çok kişiye kazandıran çekilişte büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak ediliyor. Öte yandan çekiliş sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 12 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve sorgulama ekranını araştırıyor. En güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 12 Aralık MPİ sonuçları ve sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ 12 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

12 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Aralık Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı BURADA…
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