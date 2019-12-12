Üç aylar ne zaman? Receb, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri! 2020 Diyanet üç aylar takvimini duyurdu!

Üç aylar ne zaman? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 Diyanet takviminde yer alan Receb, Şaban ve Ramazan ayları tarihleri belli oldu. Müslümanlar bu aylarda dualar eder, namaz kılar ve ibadetlerini yerine getirirler. Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. On bir ayın sultanı olarak tabir edilen Ramazan ayında ise oruç tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde 3 aylar, 2020 yılında Receb ayının ilk günü olan 25 Şubat Salı günü başlayacak. Peki Üç aylar ne zaman, hangi gün? 2020 Diyanet üç aylar takvimi!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Mübarek üç aylar, 2020 yılında Receb ayının ilk günü olan 25 Şubat Salı günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü, Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

Bu yıl Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

2020 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili 27 Şubat perşembe günü

Miraç Kandili 21 Mart cumartesi günü

Berat Kandili 07 Nisan salı günü

Mevlid Kandili 28 Ekim çarşamba günü

ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)

"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"