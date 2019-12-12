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Uluslararası oto hırsızlarına baskın

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Uluslararası oto hırsızlarına baskın
İSTANBUL Polisi, bir çetenin yurt dışından kiraladıkları otomobilleri Türkiye'ye getirerek sahte evraklarla sattığını tespit etti. Beyoğlu'nda çete üyelerinin kaldığı oteli tespit eden polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Çete üyesi Mahmut U.'nun (35) otomobilleri ülkeye getirdiği, çetenin Türkiye ayağının başında olan elebaşı Mehmet A.'nın (41) ise araçların yurt dışına çıkarılmasını sağladığı belirlendi. Çete üyeleri tarafından kiralanarak İstanbul'a getirilen ve yasa dışı yollarla başka ülkelere götürülerek satılması planlandığı belirlenen beş lüks araç da ele geçirildi. El konulan araçların getirildikleri ülkelere gönderilerek sahiplerine iade edileceği belirtildi.
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Uluslararası oto hırsızlarına baskın
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