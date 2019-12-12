En güzel kısa ve uzun Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajları burada! 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajları!

Aralık ayına girmemizle birlikte Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajları yoğun ilgi görmeye başladı. 12- 18 Aralık tarihlerini kapsayan bugünlerde öğrencilere yerli malının anlamı ve önemi vurgulanır. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda öğrenciler okullarda düzenlenecek olan etkinliklerle birlikte pano ve resim süslemeleri yapıyor. Bazı okullarda tiyatro oyunları oynanır, yerli malı haftası şiirleri okunur. Bu hafta ilkokullarda hem eğlenceli hem bilinçlendirici bir etkinlik olarak kutlanır. Haberimizde, en güzel, kısa ve uzun Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajlarına ve okul öncesi etkinliklerine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ VE MESAJLARI

Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasının amaçlandığı 12-18 Aralık tarihlerinde tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. İşte sizler için hazırladığımız, Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajları…