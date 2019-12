1 liralık cinayet aleti şırıngalı çikolata

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da, 6 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan 'şırıngalı çikolata'nın, Diyarbakır'da, Seyrantepe İlköğretim Okulu 2'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'yi de öldürdüğü ortaya çıktı. Merkez Yenişehir ilçesinde geçen 25 Kasım'da okuldan çıkan Miraç Umut, yol üzerinde bulunan küçük bir bakkaldan 1.25 TL'ye şırınga şeklindeki çikolatadan aldı. Eve gelen Miraç'ın da aynı Ankara'daki Köksal'a olduğu gibi çikolatanın kapağı boğazına kaçtı. Bir anda annesinin yanında nefes alamayan çocuk yere yığıldı. Ağız ve boyun bölgesi moraran çocuğa müdahale eden anne bağırmaya başladı. Oğlu kucağındaki anneye, kapı komşusu olan eşinin yakınları koştu. Eşi Mehmet Can Bilgi'nin yeğeni Furkan Bilgi, kuzeni Miraç'ı kucağına alarak 50 metre mesafedeki caddeye koştu. Yoldan geçen sivil polis aracıyla hastaneye götürüldü. Önce Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Miraç Umut'a doktorlar müdahale etti. Miraç Umut'un boğazından kapak çıkarıldı, ancak beynine uzun süre oksijen gitmediği için yaşam destek ünitesine bağlandı. Ancak 9 gün yaşam mücadelesi veren Miraç, 5 Aralık günü hayatını kaybetti.SABAH'a konuşan Gülşen Bilgi, oğlunun ölümüne neden olan ve 1.25 TL'ye satılan 'şırıngalı çikolata'nın cinayet aleti olduğunu ve başka ailelere acı yaşatmaması için yasaklanması gerektiğini söyledi. Bilgi "Ekmek almak için evden ayrılmak üzereyken çikolatadan yedi. Merdivenlerden inerken geri döndü. Nefes alamıyordu. Düştüğü yerde çırpıyordu. Ameliyatta ilk önce nefes borusunu delip nefes almasını sağladılar. Daha sonra duran kalbi çalıştırdılar. 1.5 saat süren ameliyatta o parçayı çıkardılar. Ama kurtaramadık" dedi.Esnaflık yapan baba Mehmet Can Bilgi sorumlular hakkında davacı olduklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Ankara'da şırıngalı çikolata yemek isterken hayatını kaybeden Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu Öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın annesi Şükran Köksal SABAH'a konuştu:"Daha önce çantasında gördüğümde oyun hamuru, şekil çıkarıyorlar sandım 'Nereden aldın' diye sordum. 'Kantinden' dedi. Bir daha almamasını söyledim. Ama gitmiş almış yine de. 1 liraya okul kantininde ve okul çevresinde satılan çikolatanın satışı yasaklansın. Olay ilk teneffüste oldu ve okul yönetiminin büyük ihmali var. Mert boğazını tutunca onu gören hademe sırtına vurmuş ama başaralı olamamış. Müdür görmüş sağlık ocağına götürmüşler ama o sırada dudakları simsiyah olmuş, nefesi durmuş. Orada çocuğa oksijen vermişler sonra ambulansa almışlar hastaneye giderken evladım hayatını kaybetmiş. Canı çok mu yandı, çırpındı mı bilmiyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Bir gün değil her gün ölüyoruz. Para için değmez, insan canı her şeyden daha önemlidir. Hukuki süreci başlatacağız."ANKARAAnkara'da Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı okul müdürü ve kantin heyetini "görevi ihmal" suçlamasıyla şüpheli olarak ifadeye çağıracağı kaydedildi."Taksirle ölüme sebebiyetten" şüpheli olarak ifadesi alınan kantincinin Köksal'a çikolata satmadığını, başka dükkanlardan almış olabileceğini söylediği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun boğazına takılan iç içe geçmiş iki plastik kapak çıkartıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çocuklar için hayati risk taşıyan bu ve benzeri ürünlerin kantinlerinde satışının yasaklanması için Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazı göndereceği öğrenildi.ANKARA