103 öğrenci karbonmonoksitten zehirlendi

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Çorum'un Osmancık ilçesinde Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrenci, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada 104 öğrencinin kaldığı yurtta 103 öğrencinin saat 05.40 sıramarında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı. Açıklamada, "103 öğrencimizden 52'si Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum merkeze sevk edilmiş olup, 8 öğrencimiz Çorum Özel Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.13 öğrencimiz Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde tedavi altında. Kalan 30 öğrencimiz ise Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında. 5 öğrencimiz yoğun bakımda. Ancak hayati tehlikeleri yok" denildi.