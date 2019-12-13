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2020 Resmi tatil takvimi: hangi güne denk geliyor?

Aralık ayının sonlarında yaklaştığımız bu günlerde binlerce çalışan vatandaş ve öğrencinin merak konusu haline gelen araştırılmaya devam ediyor. Yeni yılda eğitime ve işe mola vermek şimdiden tatil planları yapmak isteyenler için bu başlık altında 2020 resmi tatil günlerini derledik. Aynı zamanda dini ve milli bayramların hafta sonuna gelip gelmediği de merak konusu. Peki, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 12:00
2020 Resmi tatil takvimi: 2020 resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Yeni yıl için şimdiden plan yapmaya başlayan vatandaşlar gün içerisinde 2020 resmi tatil günleri şeklinde internet üzerinden araştırmalar devam ediyor. Milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği merak edilirken 2020 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 nisan gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Öğrenci ve çalışanlar 2020 resmi tatil günlerine göre şimdiden plan yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2020 resmi tatiller hangi günlerde olacak? İşte detaylar…

2020 RESMİ TATİLLER (MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLAR)

YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE


KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

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2020 Resmi tatil takvimi: 2020 resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
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