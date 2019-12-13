2020 Resmi tatil takvimi: 2020 resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Yeni yıl için şimdiden plan yapmaya başlayan vatandaşlar gün içerisinde 2020 resmi tatil günleri şeklinde internet üzerinden araştırmalar devam ediyor. Milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği merak edilirken 2020 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 nisan gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Öğrenci ve çalışanlar 2020 resmi tatil günlerine göre şimdiden plan yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2020 resmi tatiller hangi günlerde olacak? İşte detaylar…
2020 RESMİ TATİLLER (MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLAR)
YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE