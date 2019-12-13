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celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? ?

Vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan binlerce asker adayı askerlik yerlerini araştırıyor. 'nca (MSB) yapılan resmi duyuruya göre askere gideceklerin 2020 Şubat ayı celp dönem tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Askere gideceklere yönelik bir duyuru yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Peki; ne zaman belli olacak? ?

Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:14
2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik görevini yerine getirmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce asker adayı genç "Şubat 2020 ?" sorusuna yanıt arıyor. 2020 yılının Şubat ayında askere gidecek vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırmışken konu ile ilgili açıklama yaptı. Binlerce genç tarafından merak edilen celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2020 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ

Haberimizin içeriğinden 2020 Şubat celbi askerlik yerlerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

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2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?
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