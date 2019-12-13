31 Aralık resmi tatil mi? Sorusu yeni yıla günler kala en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Böylece çalışan vatandaşlar ve öğrenciler bu gün için kendilerine planlar yapacaklar. Kısa süreli de olsa çalışma ve eğitim hayatına ara vermenin heyecanını yaşıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı 1 Ocak hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2019 yılında 31 Aralık Salı gününe denk geliyor, 1 Ocak Çarşamba günü olacak. 31 Aralık resmi tatil olmayacak. Öğrenciler ve çalışanlar yine aynı saatlerde işlerine ve okullarına gidecek.

YILBAŞI TATİLİ 5 GÜN OLACAK MI?

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmemesine karşın 2020 yılbaşı tatilinin 5 gün olması öngörülmüyor. Yani 28 Aralık cumartesi, 29 Aralık pazar, 30 Aralık pazartesi, 31 Aralık salı ve 01 Ocak çarşamba günü için tatil planı yapanlar izin kullanmak zorunda olacak.

2020 RESMİ TATİLLERİ BİRLEŞTİRENLER 44 GÜN TATİL FIRSATI

Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak.

Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceği belirtilerek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekleri öğrenildi.