BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2019 BİM çalışma saatleri!

Türkiye'nin birçok ilinde bulunan BİM çalışma saatleri merak ediliyor. Özellikle Cuma günlerinin muhteşem indirimlerinden yararlanmak isteyen binlerce vatandaş mağazanın mesai saatlerini öğrenmek istiyor. Sabah saatlerinden itibaren markette uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar '' BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Peki BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2019 BİM çalışma (mesai) saatleri!

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bim şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesaiye sabah 09.00'da başlıyor.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Bim şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesaiye akşam 21.00'da son veriyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

BİM Market hafta içi sabah 09:00'da açılmaktadır. BİM Market akşam saat 21:00'da kapanır. BİM Market öğle arası molası vermemektedir. BİM Market sadece Cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalıdır. BİM Market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

BİM Market Merkez Şubesi Telefon numarası: 0 216 564 03 03

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır'da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.