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Bugünün aktüel ürünler kataloğu ile büyük teknoloji indirimlerini kaçırmayın! 13 Aralık Cuma BİM kataloğu listesi yayında

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan, 13 Aralık aktüel ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. İlgili tam liste, geçtiğimiz günlerde kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılmıştı. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli teknoloji fırsatları öne çıkarken, ev&mutfak ekonomisi ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, AirPods kulaklık, UHD 4K televizyon, elektrikli süpürge ve fanlı ısıtıcı durumunda. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli teknoloji ürünleri ile mutfak&ev ekonomisi fırsatlarını içeren 13 Aralık 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:24
Bugünün BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük teknoloji indirimlerini kaçırmayın! 13 Aralık Cuma BİM kataloğu listesi yayında

Yeni hafta kapsamında 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu noktada, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde oldukça cazip teknoloji indirimleri dikkat çekerken, kışlık giysilerle dolabını zenginleştirmek isteyenler de için imkân bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 ARALIK

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, Apple AirPods 2. nesil kulaklık ve şarj kutusu ile 4K UHD Smart televizyon olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, kışlık giysiler arayanlar için de fırsatlar var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 13 Aralık Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Bugünün BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük teknoloji indirimlerini kaçırmayın! 13 Aralık Cuma BİM kataloğu listesi yayında
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