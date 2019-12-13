Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan araçla Burdur'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu araç kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, İ.Ş. ve F.D. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir başka araçta da bir miktar eroin ele geçirilirken, şüpheliler V.K. ve U.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.