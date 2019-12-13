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konusu ne olacak? 2019 : !

Müslüman âlemi için oldukça önemli olan bu günde konusu binlerce vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılıyor. Haftada bir gün camide toplanmış olan müminlerin başta dinî konular olmak üzere, onların hayatlarını kolaylaştıracak, ilişkilerini uyumlu hale getirecek konularda aydınlatılması için anlatılan konulardır. Bu konular Hz. Muhammed'in hadislerinden seçilmektedir. Peki, her hafta bugün namazdan önce Müslümanlara okunan 13 Aralık nedir? tarafından seçilen Cuma hutbesi konusu bugün ne olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:39
Cuma Hutbesi konusu ne olacak? 13 Aralık 2019 Diyanet: Cuma Hutbesi konusu!


konusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Müslüman vatandaşlar için büyük öneme sahip olan bu mübarek günde binlerce Müslüman camilere kendilerine farz kılınan ibadetlerini yerine getirmek amacıyla gidecek. Bu anlamlı günde namazdan önce cemaatle paylaşılan ve onların hayatlarını kolaylaştırmak bilgilendirmek amacıyla okunan araştırılmaya başlandı. Hz. Muhammed'in hadisleri arasından seçilen bu konu her Perşembe işleri tarafından seçilerek vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, 13 Aralık Cuma Hutbesi konusu ne olacak? İşte detaylar…

CUMA HUTBESİ KONUSU 13 ARALIK 2019

Diyanet tarafından seçilen ve internet sitesi üzerinden Perşembe günleri vatandaşlarla paylaşılan bu konu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta konusu olan tüm Müslümanlara farz kılınan ibadet olan namazı anlatacak olan 13 Aralık Cuma Hutbesi haberimizin devamında…

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Cuma Hutbesi konusu ne olacak? 13 Aralık 2019 Diyanet: Cuma Hutbesi konusu!
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