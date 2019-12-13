Cuma Hutbesi konusu ne olacak? 13 Aralık 2019 Diyanet: Cuma Hutbesi konusu!



Cuma Hutbesi konusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Müslüman vatandaşlar için büyük öneme sahip olan bu mübarek günde binlerce Müslüman camilere kendilerine farz kılınan ibadetlerini yerine getirmek amacıyla gidecek. Bu anlamlı günde namazdan önce cemaatle paylaşılan ve onların hayatlarını kolaylaştırmak bilgilendirmek amacıyla okunan 13 Aralık Cuma Hutbesi konusu araştırılmaya başlandı. Hz. Muhammed'in hadisleri arasından seçilen bu konu her Perşembe Diyanet işleri tarafından seçilerek vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, 13 Aralık Cuma Hutbesi konusu ne olacak? İşte detaylar…

CUMA HUTBESİ KONUSU 13 ARALIK 2019

Diyanet tarafından seçilen ve internet sitesi üzerinden Perşembe günleri vatandaşlarla paylaşılan bu konu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta konusu olan tüm Müslümanlara farz kılınan ibadet olan namazı anlatacak olan 13 Aralık Cuma Hutbesi haberimizin devamında…

