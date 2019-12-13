Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 13 Aralık il il Cuma namazı saatleri!

İslam alemi açısından oldukça önemli olan Cuma günü geldi çattı. Bu özel günde vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyorlar. Bu doğrultuda arama motorlarında "Cuma namazı saat kaçta?" araştırması yapıyorlar. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il Cuma namazı saatlerini haberimizin içerisinde sizler için hazırladık. İşte Diyanet tarafından açıklanan bilgiler eşliğinde 13 Aralık Cuma bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtı…

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

13 Aralık bugün İstanbul Cuma namazı 13.02'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara Cuma namazı 12.47'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı 13.10'te okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak.

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